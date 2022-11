Der Sachverständigenrat schätzt die Konjunkturlage für dieses und das nächste Jahr etwas optimistischer ein als die Bundesregierung. Die fünf Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,7 Prozent. Im nächsten Jahr rutscht Deutschland demnach in eine Rezession, die mit einem Minus von 0,2 Prozent aber milde ausfällt. Das steht in dem Herbstgutachten, dass die Gelehrten der Bundesregierung am Mittwoch vorlegen werden.