Nach dem ZDF-Bericht erklärte Theurer nun, der Deutschlandtakt komme »wie von Anfang an geplant in Etappen«, das Projekt »wird nicht verschoben«. Das Bundesverkehrsministerium arbeite vielmehr an einer Beschleunigung des Projekts.

Theurer betonte mit Bezug auf seine Aussagen in dem ZDF-Beitrag, dass mehrere Schienenprojekte für den Deutschlandtakt in diesem Jahrzehnt angegangen würden. Das bedeute nicht, dass der Deutschlandtakt bis 2030 vollständig umgesetzt werde. »Richtig ist, dass der Deutschlandtakt ein fortlaufendes Projekt ist, dass stetig weiterentwickelt und an die Modernisierung des Schienennetzes angepasst wird.« Jede Etappe bringe »neue Angebotssprünge und deutliche Verbesserungen für Reisende und Logistiker«.