Er ist 20 bis 30 Millionen Dollar wert, wiegt 228 Karat und ist geformt wie ein Tropfen. – Das ist »The Rock«.

Rahul Kadakia, Leiter der Christie’s Schmuckabteilung

»Das ist wirklich einer der größten, nein, der größte weiße Diamant, der jemals auf einer Auktion versteigert wurde. Ich bin seit 25 Jahren hier. Christie’s gibt es seit 256 Jahren. In all dieser Zeit ist das der größte Stein in diesem Farbton, den wir zum Verkauf anbieten.«

Der imposante Edelstein wurde vor über zwei Jahrzehnten in Südafrika abgebaut und geschliffen. Nicht nur die Größe, auch seine Form sind außergewöhnlich. Versteigert wird der Diamant am 11. Mai im »Four Seasons«-Hotel in Genf. Gemeinsam mit einem weiteren Stein, der bereits zum dritten Mal zum Verkauf steht.

»Es ist ziemlich ungewöhnlich, zwei 200-Karat-Diamanten in einer Auktion zu haben. Der »The Red Cross«- Diamant wiegt 205 Karat, wurde 1901 ebenfalls in Südafrika abgebaut und 1918 bei Christie’s London auf der Roten Kreuz Auktion versteigert.«

Seine gelbe Farbe bekommt er durch Stickstoffatome. Der geschätzte Verkaufspreis liegt zwischen sieben und zehn Millionen Dollar. Teile des Gewinns werden an das Internationale Rote Kreuz gespendet. Kadakia blickt optimistisch auf die Versteigerung.

»Ich denke, dass die derzeitige Lage am Aktienmarkt Anlegern die Möglichkeit gibt, Kunst und wichtige Diamanten zu kaufen, um sich gegen die aktuellen Entwicklungen abzusichern und darauf zu hoffen, dass die Preise für seltene Kunst und Objekte weiter steigen, um sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt zu verkaufen. Wer weiß? Vielleicht sehen wir die Steine in 10 Jahren wieder.«