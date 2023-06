9 / 19

Rast eines Rastlosen

Ein äthiopischer Migrant schläft neben einem Fluss in einem provisorischen Flüchtlingscamp in der französischen Gemeinde Loon-Plage. Die lokalen Behörden hatten zuletzt im Mai ein Lager nahe der Stadt Dunkerque aufgelöst, in dem Hunderte Menschen gelebt hatten. Viele der Migranten warten in der Region auf eine Möglichkeit, den Ärmelkanal nach England zu überqueren. Doch die Bootsfahrt ist gefährlich – und der Verbleib in Großbritannien wegen verschärfter Asylregeln alles andere als sicher.