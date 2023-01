Viele Deutsche essen nach eigenen Angaben weniger Fleisch als früher. Im ARD-»Deutschlandtrend« sagten 49 Prozent der Befragten, sie hätten in den vergangenen fünf Jahren ihren Fleischkonsum reduziert, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. 41 Prozent erklärten, bei ihnen habe sich nichts verändert; lediglich zwei Prozent berichteten von einem gestiegenen Fleischkonsum.