Geboren 1930 in Konstanz, war Theo Sommer 1958 von der »Rems-Zeitung« in Schwäbisch Gmünd zur »Zeit« gewechselt, in der Folge als Politikredakteur, zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik. Von 1973 bis 1992 war er Chefredakteur und anschließend bis 2000 gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der »Zeit«. Er galt als einer der renommiertesten Journalisten des Landes. In 64 Jahren schrieb er mehr als 1.200 Artikel für die »Zeit« und prägte das Blatt und die gesamte bundesdeutsche Publizistik.