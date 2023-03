Zahlreiche Arbeitgeber beabsichtigen offenbar, das 49-Euro-Ticket für den Personennahverkehr subventioniert an ihre Beschäftigten weiterzugeben. Das ergab eine Umfrage der »Rheinischen Post«.

So erklärte etwa der Bayer-Konzern, dass alle Beschäftigten des Unternehmens das Ticket zum Rabattpreis von 34,30 Euro im Monat buchen können. Der Konzern will den Gesamtpreis pro Monat mit 12,25 Euro bezuschussen, also mit 25 Prozent. Weil ÖPNV-Anbieter bei Subventionen in dieser Höhe zusätzlich fünf Prozent Firmenrabatt gewähren, ergibt sich für einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen somit ein Preis von nur 14,70 Euro pro Ticket.