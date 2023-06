Dieselgate Staatsanwaltschaft tauscht Chefermittler in Conti-Affäre aus

Die Staatsanwaltschaft in Hannover kommt auch dadurch unter Druck, dass der erste Strafprozess im Dieselskandal unmittelbar vor dem Ende steht. Das Landgericht München wird voraussichtlich am kommenden Dienstag ein Urteil in dem Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler sowie die Mitangeklagten Wolfgang Hatz und Giovanni P. fällen. Alle drei hatten Geständnisse abgelegt, nachdem das Gericht ihnen eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt hatte.

In dem Prozess gegen vier frühere VW-Manager vor dem Landgericht Braunschweig ist hingegen noch kein Ende abzusehen.