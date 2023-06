Dieselskandal Ex-Audi-Chef verursachte laut Staatsanwaltschaft Schaden von 69 Millionen Euro

Grund ist der Unterschied im Umgang mit den manipulierten Autos. Stadler sitzt seit 2020 zusammen mit dem ehemaligen Audi-Motorenchef und Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz sowie einem Ingenieur auf der Anklagebank. In den Fällen der beiden Stadler-Untergebenen ging es um 94.924 Fahrzeuge, die überwiegend in den USA verkauft wurden. Aufgrund der dortigen Rechtslage galten die manipulierten Autos im US-Markt als Totalverlust, während die Manipulationen in Deutschland durch Softwareupdates behoben werden durften. Dadurch ergibt sich in den USA ein deutlich höherer Schaden von 2,2 Milliarden Euro.