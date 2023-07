Corona als Wendepunkt

Die Autoren stellen fest, dass die Coronapandemie in vielen Ländern zu einem Aufschwung digitaler Verwaltungsdienste im Gesundheitsbereich geführt habe. In Deutschland dagegen habe die Pandemie schonungslos den Rückstand in der digitalen Verwaltung offengelegt.

Allerdings trägt die deutsche Bevölkerung selbst zur Malaise bei. Weniger als ein Fünftel der Deutschen sind laut der Umfrage bereit, zusätzliche Daten zur Verbesserung der Personalisierung von Behördendiensten zu teilen – diese Datenschutzbedenken sind größer als im globalen Durchschnitt. Die meisten Befragten in Deutschland ziehen digitale Identitäten von Zahlungs- oder Finanzdienstleistern vor, während in vielen anderen Ländern die von Regierungen herausgegebenen Lösungen bevorzugt werden.