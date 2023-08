Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) steht auf der Tagesordnung der an diesem Dienstag beginnenden Kabinettsklausur der Bundesregierung in Meseberg. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will dazu eine überarbeitete KI-Strategie vorlegen und allein 2024 rund eine halbe Milliarde Euro in die Förderung der Technologie stecken. Finanzminister Christian Lindner (ebenfalls FDP) soll zudem Gelder über das »Zukunftsfinanzierungsgesetz« bereitstellen. Nach dem Willen der Koalition soll Deutschland damit beim Thema KI in die Weltspitze aufrücken.