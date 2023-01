Kaufzurückhaltung bei teureren Lebensmitteln in der hohen Inflation bremst nach Branchenangaben einen schnelleren Wandel zu mehr Bio-Landwirtschaft. »Im Moment sind die Überlegungen, auf Öko-Landwirtschaft umzustellen, verhalten«, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied in Berlin. Reformhäuser und andere, die hochwertige Bioprodukte vermarkteten, litten unter einem massiven Umsatzeinbruch. »Der Trend geht bei Bio momentan eindeutig in den Discountbereich. Das beobachten natürlich Landwirte und sind deshalb etwas vorsichtiger im Hinblick auf eine Umstellung.«