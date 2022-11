Iger kündigte Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens an, um die Entscheidungsfindung stärker in die Hände der Kreativteams zu legen, wie er in einer E-Mail an die Mitarbeiter erklärte. Dies werde zu einer Umstrukturierung der Disney Media & Entertainment Distribution und zum Ausscheiden ihres Vorsitzenden Kareem Daniel führen. Größtes Sorgenkind des Medienkonzerns ist der Streamingdienst Disney+, der zwar mit steigenden Nutzerzahlen glänzen kann, aber hohe Verluste schreibt.