Auf der anderen Seite sei durch die Krise der Spielraum für Wirtschaftshilfen begrenzt. Der Staat werde die Unternehmen wohl nicht wieder durch so großzügige Hilfen unterstützen wie in der Coronapandemie. »Die Sorge ist, dass vor allem junge, innovative Unternehmen pleitegehen, was die Transformation der Wirtschaft bremsen wird.«