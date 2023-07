Verbot von Werbebotschaft Drogeriemarktkette dm prüft Rechtsmittel gegen »Klimaneutral«-Urteil

Die Drogeriemarktkette dm will sich im Streit über die Frage, was als »klimaneutral« und »umweltneutral« bezeichnet werden darf, nicht so schnell geschlagen geben. Der Rechtsstreit um eine solche Bezeichnung von dm-Produkten könnte in die nächste Instanz gehen. Die Drogeriemarktkette erwäge, Rechtsmittel einzulegen, sagte dm-Chef Christoph Werner. Man wolle sich das Urteil »genau anschauen« und prüfen »ob das sinnvoll ist«.