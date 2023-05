Als am 14. Mai 1958 die erste Dose Ravioli im Maggi-Werk in Singen am Bodensee vom Band lief, war das eine kleine Revolution in der Küche. Auch dank der Fertigprodukte konnten sich Frauen endlich vom Hausfrauen-Rollenbild lösen, sagen Ernährungsforscher:innen. Und manche Männer haben nur dank eurer Hilfe das Kochen gelernt.