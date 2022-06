Mit ihren Zinserhöhungen wollen die Notenbanken die Nachfrage nach Krediten drosseln und so die Inflation bekämpfen. Sie schüren damit aber auch Angst vor einem Wirtschaftseinbruch. Am stärksten betroffen sind Unternehmen, die in den vergangenen Jahren von niedrigen Zinssätzen am meisten profitierten, darunter wachstumsstarke Technologieaktien .

In der Eurozone kommt das Problem hinzu, dass die Erwartung steigender Zinsen auch die Finanzierungskosten einzelner Staaten besonders stark nach oben schießen lassen. Der Rat der EZB hatte deshalb bereits am Mittwoch in einer außerordentlichen Sitzung Maßnahmen beschlossen, die dem entgegenwirken sollen.