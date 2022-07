Drohende Energienot im Winter Griechischer Minister will Deutsche anlocken – mit »Gastfreundschaft und mildem Wetter«

Der Bürgermeister der Hafenstadt Chania auf der griechischen Insel Kreta schloss sich dem Aufruf an. »Wir laden jeden Deutschen ein, der in diesem Winter zu uns kommen möchte, um hier zu leben – fern der Krisen«, sagte Panagiotis Simandirakis derselben Zeitung . Kreta sei dafür sehr geeignet, »um einen Krisen-Winter zu überstehen«. Hier brauche man keine Heizung im Haus. »Kein Deutscher wird in Griechenland frieren«, sagte der Bürgermeister.