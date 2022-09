»Deutschland hat jetzt wegen des russischen Gas-Stopps die höchsten Energiepreise der Welt. Sie sind um das Achtfache höher als in den USA. Das kann unsere Industrie, das können unsere Betriebe nicht mehr aushalten.« Alle sechs Atomkraftwerke, bei denen das technisch noch möglich sei, müssten für einige Jahre länger am Netz bleiben. »Wir brauchen auch ab sofort die Preisbremsen am Strommarkt.« Das dritte Entlastungspaket helfe der Wirtschaft nicht, »da stehen nur vage Ankündigungen drin.«

Zeit gewinnen

Die ersten konkreten Maßnahmen sind jedoch bereits in Planung. So will das FDP-geführte Bundesjustizministerium kurzfristig Änderungen im Insolvenzrecht vornehmen. »Von der Änderung werden Unternehmen profitieren, die im Kern gesund und auch langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen überlebensfähig sind«, sagte ein Sprecher. »Sie sollen Zeit gewinnen, um ihre Geschäftsmodelle anpassen zu können.« Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatten sich am Sonntag auf Erleichterungen bei der Insolvenzantragspflicht geeinigt. Dies werde nun zügig umgesetzt, sagte der Sprecher des zuständigen Justizministeriums.