In der kommenden Woche steht der G7-Gipfel in Japan an. »Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich«, sagte Biden auf die Frage einer Reporterin, ob er wegen des Streits in Washington bleiben würde. Er wolle fahren, aber die Schuldenobergrenze sei »die wichtigste Sache, die auf der Tagesordnung steht«, sagte er mit Blick auf den G7-Gipfel.

Biden sagte weiter, er werde in Washington bleiben, bis »die Sache erledigt ist« – auch wenn das Datum des Zahlungsausfalls in einen Zeitraum fallen würde, in dem er eigentlich im Ausland sein sollte.