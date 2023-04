Sie habe Vertrauen in die Vereinigten Staaten, fügte die ehemalige Finanzpolitikerin hinzu. »Aber wenn es dazu käme, hätte das sehr, sehr negative Auswirkungen, nicht nur für dieses Land, sondern für die ganze Welt.« Die USA als größte Volkswirtschaft dürften einen Zahlungsausfall nicht zulassen. »Ich verstehe die Politik, ich war selbst in der Politik tätig«, fügte sie hinzu. Aber es gebe Momente, in denen das Interesse eines Landes Vorrang vor der Politik haben müsse.