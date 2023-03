Für mindestens vier große deutsche Flughäfen hat die Gewerkschaft Ver.di für Freitag Warnstreiks angekündigt. An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf und Köln/Bonn soll es einen ganztägigen Ausstand geben, auch am Stuttgarter Flughafen soll an dem Tag kein regulärer Flugbetrieb stattfinden können. In Karlsruhe/Baden-Baden werden ebenfalls Einschränkungen erwartet. Reisende an allen vier Airports werden gebeten, sich vorab bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren.