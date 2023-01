E-Boot mit Tragflügel Nie wieder seekrank

Mit über 35 Kilometern pro Stunde übers Wasser schweben – ausschließlich mit elektrischem Antrieb. Damit wirbt der schwedische Bootshersteller Candela. Die Firma hat ihr neues Modell jetzt auf der Technikmesse CES in Las Vegas vorgestellt.



Mikael Mahlberg, Kommunkationschef bei Candela

»Die Elektrifizierung von Booten hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Der Grund dafür ist, dass es schwierig ist, konventionelle Boote zu elektrifizieren. Der Rumpf eines Bootes, eines Gleitbootes, verbraucht bei hohen Geschwindigkeiten etwa 15 Mal mehr Energie als ein Auto pro Meile, weil es so viel Wasser verdrängen muss, wenn es durch das Wasser fährt. Es pflügt quasi durch das Wasser.«



Darum sind unter dem Rumpf des Candela C-8 sogenannte Tragflügel befestigt. Sie sollen dafür sorgen, dass das Boot bis zu zweieinhalb Stunden pro Akkuladung mit hoher Geschwindigkeit fahren kann. Außerdem verspricht der Hersteller mehr Komfort als in einem vergleichbaren Boot mit Verbrennungsmotor: Kein Aufschlagen auf den Wellen, keine Seekrankheit – den Tragflügeln sei Dank.



Mikael Mahlberg, Kommunkationschef bei Candela

»Wir sitzen jetzt beim Haupttragflügel des Bootes. Es sieht aus wie ein Flugzeugflügel und es ist das gleiche Prinzip. Wenn wir also 16 Knoten erreichen, erzeugt die Strömung über diesen Flügel so viel Auftrieb, dass das Boot beginnt, über der Reibung des Wassers zu fliegen. Und wenn wir fliegen, ist dieser Flügel aktiv. Es passt also ständig den Anstellwinkel an und verdreht sich auch ein wenig, um das Rollen um die Längsachse zu kontrollieren.«



Die Elektrifizierung auf dem Wasser war ein Trendthema auf der Technikmesse von Las Vegas. Auch weitere Hersteller präsentierten Neukonstruktionen, die sich nicht darauf beschränken, Verbrennungsmotoren durch E-Triebwerke zu ersetzen. Navier setzt wie Candela auf Tragflügel, um die Wasserreibung zu minimieren. Brunswick Corporation stellt einen E-Motor vor, der sehr leichte, kleinere Boote antreiben kann. Ob die Hersteller damit nur einen Nischenmarkt bedienen oder sich der E-Antrieb auf dem Wasser durchsetzt, bleibt offen.



Das Hydrofoil-Modell von Candela hat jedenfalls seinen Preis. 395.000 US-Dollar kostet das fliegende Boot. 150 Vorbestellungen seien eingegangen, so der Hersteller.