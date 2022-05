E.on Chef Leonhard Birnbaum hält einen Lieferstopp von russischem Gas jederzeit für möglich. Das sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (»FAZ«). Niemand in Deutschland könne seriös die Frage beantworten, wie lange noch russisches Gas nach Deutschland ströme, sagte Birnbaum. Die Situation sei aber ernst: »Wir müssen uns entsprechend vorbereiten«, sagte Birnbaum. »Wir müssen zu jedem Zeitpunkt mit einem Lieferstopp rechnen.«

Dabei sei es »fast egal«, ob der Lieferstopp im Mai oder im Herbst erfolge. Für den Ernstfall forderte er ein koordiniertes Vorgehen in Europa. Die bestehenden Notfallpläne müssten an die aktuelle Situation angepasst werden, so der Manager. »Dazu brauchen wir unbedingt auch eine bessere europäische Abstimmung.«