Veränderte Anforderungen

Die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer an die verschiedenen Postdienstleistungen hätten sich im Laufe der Zeit verändert, schreibt das Ministerium. »Beim Brief stehen heute Verlässlichkeit und Verbindlichkeit im Vordergrund, beim Paket Geschwindigkeit und Planbarkeit.« Darauf will man mit den Plänen reagieren.