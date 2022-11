Ein Preis von 65 bis 70 Dollar soll die russischen Gewinne nun deutlich reduzieren, so hoffen die Chef-Verhandler in den westlichen Hauptstädten. Zugleich würde russisches Öl weiter auf die Weltmärkte strömen, sodass es zu keinen Knappheiten und unerwarteten Preissprüngen kommt. Derzeit liegt der Ölpreis bei etwas 70 Dollar je Fass. Die Produktionskosten in Russland schätzen Experten auf etwa 35 bis 40 Dollar.