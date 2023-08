»Gemeinsam haben wir eine Einigung erzielt, die für alle Beteiligten von Vorteil ist, sowohl für die Teamsters-Führung und unsere Mitarbeiter als auch für UPS und unsere Kunden«, sagte UPS-Vorstandschefin Carol Tomé. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren hohe Gewinne erzielt, auch der Anstieg der Online-Einkäufe während der Pandemie trug dazu bei.

Interesse an Job bei UPS steigt sprunghaft

Die Einigung hatte sich bereits abgezeichnet. Laut der Agentur Bloomberg waren daraufhin bei der Online-Jobbörse Indeed Suchanfragen mit »UPS« oder »United Parcel Service« in der Stellenbezeichnung um mehr als 50 Prozent gestiegen. Indeed hatte vorgerechnet, dass UPS-Fahrer etwa auf der gleichen Gehaltsstufe wie Softwareentwickler, Finanzdirektoren und Arzthelferinnen liegen, die demnach ein Durchschnittsgehalt zwischen 108.000 und 115.000 Dollar verdienen.

»UPS-Fahrerjobs in meiner Nähe« war zeitweise eine der häufigsten Suchanfragen bei Google in den USA. Auch UPS selbst bestätigte, dass es ein starkes Interesse an Jobs bei dem Unternehmen gebe.