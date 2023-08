Der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland hält Kritik an hohen Kugel-Preisen für ungerechtfertigt. In anderen europäischen Ländern koste eine Kugel teils »das Doppelte oder Dreifache«, sagte Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis, der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Auf der Verbands-Webseite heißt es gar: »In Deutschland bezahlt man für eine Eiskugel am wenigsten in ganz Europa.« Die Preisdebatte in Deutschland werde »zu emotional geführt und rückt die Eiscafés zu Unrecht in ein schlechtes Licht«, meint Carnio deshalb.