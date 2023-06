Das an der australischen Börse notierte Lithium-Start-up-Unternehmen European Lithium und das saudische Industriekonglomerat Obeikan Investment Group werden laut »Financial Times« jeweils 50 Prozent der Anteile an der Anlage, die 350 bis 400 Millionen Dollar kosten wird, übernehmen. Ab 2027 sollen jährlich 9000 Tonnen Lithiumhydroxid im Rahmen eines bestehenden Liefervertrags aus der neuen Produktionsstätte an den deutschen Automobilhersteller BMW geliefert werden.