Dieser wurde ebenfalls des Betrugs schuldig gesprochen und zu knapp 13 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt seine Haftstrafe in einem Bundesgefängnis in Kalifornien ab. Zusammen müssen Holmes und Balwani ihren Betrugsopfern zudem Schadensersatz in Höhe von 452 Millionen Dollar (rund 422 Millionen Euro) zahlen.

In dem Gefängnis, in dem Holmes untergebracht wurde, sind laut »Wall Street Journal« vor allem Frauen inhaftiert, die wegen Wirtschaftsstraftaten, minder schweren Drogenvergehen und der Unterbringung von illegalen Einwanderern verurteilt wurden. Holmes könnte demnach mit bis zu drei weiteren Frauen in einer Gefängniszelle untergebracht werden.