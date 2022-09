Bruttoinlandsprodukt Wie die Queen die britische Wirtschaft schwächt

Während die meisten Briten, die gerade voller Ehrfurcht der verstorbenen Queen gedenken, diesen Preis vermutlich bereitwillig zahlen, gibt es tiefer liegende Problem der britischen Wirtschaft. Sie sorgen für einen negativen Trend jenseits kurzfristiger und begrenzter Feiertagseffekte.

Rezession könnte schon im Gange sein

»Beunruhigend ist, dass das BIP im Juli unter dem im Mai beobachteten Niveau bleibt, was auf eine allgemeine Schrumpfung in den ersten beiden Sommermonaten hindeutet«, sagt KPMG-Expertin Selfin. Die Bank of England geht vom Beginn einer Rezession aus. Anfang August prognostizierte sie einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in jedem Quartal ab Ende 2022 bis Ende 2023. Das Wachstum danach werde »sehr schwach« ausfallen.