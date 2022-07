Die Ankündigung des Milliardärs Elon Musk, das Online-Netzwerk Twitter nun doch nicht übernehmen zu wollen, hat am Samstag bei politisch eher linken Aktivisten in den USA für Erleichterung gesorgt. Bridget Todd von der Organisation UltraViolet sprach von einer guten Nachricht für »Frauen, People of Color und Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft«. Twitter unter Führung von Musk hätte zu einer »Flut von Hass und haltlosen Verschwörungtheorien« geführt.