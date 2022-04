Zuständig war ein Bundesgericht in New York. Die SEC untersucht derzeit, ob der Tesla-CEO gegen den Vergleich verstoßen hat, als er im vergangenen November seine Twitter -Follower fragte, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen solle.

Im Jahr 2018 wurde Musk von der SEC verklagt, weil er in seinen Tweets behauptete, dass die »Finanzierung gesichert« sei, um Tesla zu einem Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung war aber bei Weitem nicht gesichert, und das Elektroautounternehmen blieb im Handel. Der Aktienkurs von Tesla stieg sprunghaft an, die SEC erkannte darin eine Marktmanipulation.

Der Konflikt konnte mit der Einigung zunächst beigelegt werden: Musk wurde als Vorsitzender des Tesla-Verwaltungsrats abgesetzt, durfte aber CEO bleiben. Außerdem wurde ihm die Prüfung seiner Tesla-Tweets auferlegt. Musk und Tesla mussten sich bereit erklären, jeweils 20 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen zu zahlen.

Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Musk und Börsenaufsicht zu einer Dauerfehde ausgewachsen. Immer geht es darum, dass der Multimanager börsenrelevante Informationen über Twitter verbreitet, dabei teils gegen Informationsregeln verstößt und Kurse beeinflusst. Musk beruft sich auf seine Meinungsfreiheit.

Marktmanipulation oder Meinungsäußerung?

So auch diesmal. Sein Anwalt, Alex Spiro, behauptete in dem Verfahren, die SEC nutze den Vergleich, um Musks freie Rede zu unterbinden. Musk habe den Vergleich von 2018 unterzeichnet, als Tesla noch ein weniger reifes Unternehmen war und die Maßnahmen der SEC die Finanzierung der Firma gefährdeten. Die Vorladung durch die SEC sei zudem rechtswidrig, die Behörde könne ohne gerichtliche Genehmigung nicht in Musks Tweets eingreifen.