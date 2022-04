Investment zu spät offengelegt? Twitter-Aktionär startet Sammelklage gegen Elon Musk

Wann hat Elon Musk welche Anteile am US-Unternehmen Twitter erworben? Und wann legte er welche Zahlen offen? Mit diesen Fragen könnte sich bald ein Gericht befassen. Ein Twitter-Aktionär startete am Dienstag eine potenzielle Sammelklage gegen Musk bei einem Gericht in New York. Das teilte die zuständige Anwaltskanzlei mit .

Der Kläger beschuldigt Musk stellvertretend für weitere Twitter-Aktionäre, sein Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht zu haben. Dadurch sei eine Börsenreaktion hinausgezögert und der Aktienkurs künstlich niedrig gehalten worden, während er seinen Anteil weiter ausbaute. Eine Stellungnahme Musks zu der Klage liegt bisher nicht vor.

Eigentlich gelten strikte Vorschriften, wenn Beteiligungen an US-Firmen den Schwellenwert von fünf Prozent übersteigen. Musk hatte am 4. April in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt gemacht, einen Anteil von gut neun Prozent an Twitter zu halten. Diese Nachricht ließ den Aktienkurs kräftig steigen.

Doch der Klage zufolge hatte Musks Beteiligung bereits am 14. März bei mehr als fünf Prozent gelegen – ohne dass dieser es fristgemäß innerhalb von zehn Tagen mitgeteilt habe. Dadurch habe Musk bis zur Mitteilung am 4. April weiter günstig Twitter-Aktien zukaufen können. Anleger, die in diesem Zeitraum verkauften, seien benachteiligt worden. Die Anwaltskanzlei rief nun Investoren auf, sich bei ihr zu melden, falls sie zwischen dem 24. März und dem 1. April Twitter-Aktien verkauft hätten.

In der Klage wird ein nicht näher bezifferter Schadensersatz gefordert.

Am 4. April war bekannt geworden, dass Musk – der reichste Mann der Welt – 9,2 Prozent der Anteile an Twitter gekauft hatte und damit größter Aktionär wurde. Ursprünglich hätte er auch einen Sitz im Verwaltungsrat bekommen sollen. Dann entschied sich Musk jedoch kurzfristig um. Er hat auf Twitter mehr als 80 Millionen Follower und sorgt mit seinen Tweets immer wieder für Schlagzeilen. Am Samstag beispielsweise fragte er: »Stirbt Twitter?«