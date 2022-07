Schlammschlacht um Twitter Musks Giga-Flop

Doch die jüngste Übernahmeschlacht um Twitter weckt unangenehme Erinnerungen an die Frühphase des Unternehmers Elon Musk, in der man nicht so sicher sein konnte, ob er wirklich das Genie ist, für den seine Anhänger ihn halten, oder nicht doch ein Blender. Will er tatsächlich primär den Planeten retten, den globalen Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen, wie er vorgibt? Verfolgt er tatsächlich das Ziel, die Meinungsfreiheit bei Twitter zu erhöhen? Oder geht es Musk einfach nur um Macht, dicke Hose – und viel Geld?