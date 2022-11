Nach Twitter-Übernahme Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von fast vier Milliarden Dollar

Zu den ersten Neuerungen bei Twitter unter Musk gehört der Plan, allen Kundinnen und Kunden, die für acht Dollar pro Monat ein Abo abschließen, die blauen Verifikations-Häkchen als Dreingabe mitzugeben. Bisher wurden diese von Twitter erst nach einer Prüfung, dann aber kostenlos etwa an Prominente, Politiker und Unternehmen vergeben.

Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen für das soziale Netzwerk überlegt Musk einem Medienbericht zufolge außerdem, die Nutzung des Onlinedienstes komplett kostenpflichtig zu machen. Das habe der Milliardär bei Treffen mit seinem Berater David Sacks diskutiert, schrieb der in der Branche gut vernetzte Tech-Reporter Casey Newton in der Nacht zum Dienstag in seinem Newsletter »Platformer «. Die Idee sei, die Nutzerinnen und Nutzer Twitter für einen bestimmten Zeitraum kostenlos benutzen zu lassen, bevor dann Abogebühren fällig würden, hieß es.