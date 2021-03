Schlagabtausch mit »Frontal21« Wenn sich Tesla-Chef Musk mit dem ZDF streitet

Mr. Musk was not amused: Nach einem »Frontal21«-Bericht über den Wasserverbrauch der Tesla-Fabrik forderte der Milliardär das ZDF via Twitter auf, sich zu schämen. Dieses will nun ein Interview mit dem Tesla-Chef.