Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde steigen. Dies schlug am Montag die Mindestlohnkommission aus Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften vor. In einem weiteren Schritt soll die Lohnuntergrenze demnach Anfang 2025 auf 12,82 Euro erhöht werden. Die Empfehlung muss noch per Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) umgesetzt werden, womit im Herbst gerechnet werden kann. Von der Erhöhung dürften annähernd sechs Millionen Beschäftigte direkt betroffen sein.