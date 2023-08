Für die Wärmewende in Deutschland kommt die Biogas-Krise zur Unzeit. Denn in der geplanten Reform des sogenannten Heizungsgesetzes ist Biomethan als eine Lösungsoption vorgesehen. Wer vom kommenden Jahr an eine neue Gasheizung einbauen lässt, obwohl die Wärmeplanung in seiner Kommune noch nicht abgeschlossen ist, soll in den Folgejahren Grüngas-Quoten erfüllen müssen : Von 2029 an soll die Heizung die Wärme zu mindestens 15 Prozent mit Biomethan, Wasserstoff oder dessen Derivaten erzeugen. Der Anteil soll im Jahr 2035 auf mindestens 30 Prozent steigen, 2040 dann auf 60 Prozent. Da das Angebot an Wasserstoff zunächst überschaubar sein dürfte, könnte diese Regelung die Nachfrage nach Biomethan in die Höhe treiben.