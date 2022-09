Energetische Sanierung Fachleute zweifeln an Klimaziel für Gebäude

Mit energieeffizienteren Häusern könnte Deutschland viel Gas sparen

Der Gebäudesektor in Deutschland hatte sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 mehr Treibhausgasemissionen verursacht, als das Klimaschutzgesetz vorsah. Jährlich wird nur etwa ein Prozent der Wohngebäude in der Republik energetisch saniert. Wäre diese Quote höher, könnte auch der Gasbedarf Deutschlands schneller zurückgehen. Denn bislang heizt knapp die Hälfte aller Wohnungen in der Republik mit Gas .