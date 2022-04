Das Bundeskabinett hat ein milliardenschweres Paket auf den Weg gebracht, das den Bürgerinnen und Bürgern ein wenig von der Last der hohen Energiepreise nehmen soll. Ob die Hilfen die enormen Preissteigerungen tatsächlich abfedern, ist umstritten und wird sich wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Die Ampelkoalition hat beschlossen, die Energiesteuern auf Kraftstoffe für drei Monate – von Anfang Juni bis Ende August – so weit zu senken, wie es EU-Richtlinien erlauben. Die Regierung setzt darauf, dass die Unternehmen das auch an die Kunden weitergeben. Bei Benzin reduziert sich der Steuersatz laut Finanzministerium um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent.

Die Absenkung ist umstritten, denn inzwischen sind die Spritpreise auch so schon wieder spürbar gesunken. Am Dienstag kostete E10 laut ADAC 1,954 Euro pro Liter, Diesel 2,019 Euro.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren hierzulande die Spritpreise nach oben geschnellt – teilweise um zweistellige Centbeträge pro Tag und Liter.

Super E10 erreichte seinen Höhepunkt laut ADAC am 14. März mit 2,203 Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt – das sind gut 45 Cent mehr als am Tag vor Kriegsausbruch. Diesel war am 10. März mit 2,321 Euro pro Liter am teuersten – ein Plus von fast 66 Cent im Vergleich zum Vorkriegsstand.