Angesichts der explodierenden Energiekosten hat der scheidende britische Premierminister Boris Johnson umfangreiche Hilfen für Verbraucher angekündigt. »Im kommenden Monat wird – ganz gleich, wer von mir übernimmt – die Regierung ein weiteres gewaltiges finanzielles Hilfspaket ankündigen«, schrieb Johnson in einem Gastbeitrag für die Zeitung »Mail on Sunday«. Details nannte er nicht. »Wir müssen und werden den Menschen durch die Krise helfen. Enorme Summen an Steuergeld werden bereits dafür verwendet, um Leuten beim Bezahlen ihrer Rechnungen zu helfen.« Dieses Geld fließe und werde in den kommenden Monaten weiter fließen, versprach Johnson.