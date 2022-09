Inzwischen sitzt Patrick Graichen auf dem Podium – und stellt sich den Fragen der SPIEGEL-Kollegen Steffen Klusmann und Gerald Traufetter. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium kümmert sich in Habecks Haus um die Energiewende und gilt als »Mastermind« hinter dem Energieminister. Aktuell beschäftigt ihn der Druckabfall in den Ostseepipelines . »Im Moment kann sich das keiner erklären, wir müssen schauen, ob da ein Anschlag dahinter steht, es kann in die eine oder die andere Richtung gehen«, sagte er. Und: »Die Russische Kriegsführung ist eine, in der »immer aktiv mit dem Gasmarkt gespielt« worden sei. Zutrauen könne man dem Regime jedenfalls »sehr viel«.