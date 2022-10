Studie zur Energiesicherheit Deutschland muss Gasverbrauch um 30 Prozent senken

Die Menschen in Deutschland müssen ihren Verbrauch von Gas noch deutlich stärker einschränken, als das bisher der Fall ist. Das ist das zentrale Ergebnis einer umfassenden Energiestudie von 30 Forscherinnen und Forschern aus dem vom Bund geförderte Kopernikus-Projekt Ariadne, das am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. »30 Prozent des Gasverbrauchs aus Vorkrisenzeiten müssen runter«, sagte Gunnar Luderer, Vize-Leiter des Ariadne-Projekts vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.