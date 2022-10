Energieversorgung Ministerien rücken von schwimmenden Ölkraftwerken vor deutscher Küste ab

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin hieß es laut »Neuer Osnabrücker Zeitung«: »Es ist richtig, dass die belgische Firma Exmar der Bundesregierung über die deutsche Botschaft in Belgien angeboten hatte, bis zu drei Kraftwerksschiffe in Deutschland zu installieren. Wir hatten hierzu den Austausch mit der Firma und der niedersächsischen Regierung aufgenommen. Mit der Entscheidung, dass alle drei verbliebenen Atomkraftwerke maximal bis zum 15. April 2023 im Streckbetrieb laufen können, ist das Angebot aktuell nicht mehr relevant.«