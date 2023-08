Für einen Erfolg der Energiewende ist nach Ansicht von E.on-Chef Leonhard Birnbaum neben Kapital auch ein Bürokratieabbau notwendig. »Wir brauchen eine deutliche Beschleunigung und Verschlankung der Planungs- und Genehmigungsverfahren«, sagte Birnbaum am Mittwoch in Essen mit Blick auf geplante Investitionen in die Strom-Verteilnetze. »Der Kanzler redet von Deutschlandgeschwindigkeit. Jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass die Ämter verstehen, was er meint«, sagte Birnbaum. »Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen: Die haben das bisher nur begrenzt verstanden oder begrenzt in ihr Handeln involviert. Das muss sich jetzt ändern.«