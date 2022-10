Scharfe Kritik kam in der Bundestagsdebatte von der Union. »Sie wollen einfach einen Geldsack haben, den wollen Sie in den Keller dieser Regierung stellen und dann erst wollen Sie überlegen, was Sie damit anfangen«, sagte deren Finanzexperte Mathias Middelberg im Parlament. »Es ist Schwachsinn, was sie machen«, sagte er. CDU und CSU unterstützten zwar den Gedanken der Gaspreisbremse, würden aber der Regierung nicht »eine Blanko-Zusage über 200 Milliarden Euro« geben, sagte Middelberg. Deren Vorgehen sei auch »verfassungsrechtlich ausgesprochen fragwürdig«.