Energiekrise Deutschland unterzeichnet Flüssiggas-Deal mit Vereinigten Arabischen Emiraten

Mit der Reise in die Golfregion will der Bundeskanzler die Energieversorgung der heimischen Industrie sicherstellen. Nach Saudi-Arabien will Scholz weiterreisen nach Katar. Das reiche Emirat verfügt nach Russland und Iran über die drittgrößten Gasreserven weltweit und ist der führende Exporteur von Flüssiggas. In Katar werden jedoch keine Vertragsabschlüsse erwartet.