Energiekrise Deutschland wird unabhängiger von Kohle, Öl und Gas aus Russland

Laut dem »Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit« hat es in den vergangenen Wochen vor allem bei Öl und Kohle deutliche Fortschritte bei der Diversifizierung gegeben. Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Abhängigkeit von russischem Öl ist demnach von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf zuletzt 12 Prozent gesunken, der Importanteil von russischem Gas von zuvor 55 Prozent auf nunmehr etwa 35 Prozent. Bei Kohle ist diese Quote seit Jahresbeginn von 50 Prozent auf rund acht Prozent gesunken. Die EU hat kürzlich ein Importverbot für russische Kohle mit einer Übergangsfrist beschlossen.

Eine beschleunigte Energiewende sei das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung in der Zukunft.

Das betrifft vor allem die Raffinerie in Schwedt, die laut Bericht weiterhin ausschließlich russisches Rohöl bezieht: »Da sie mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft ist, ist hier eine freiwillige Beendigung der Lieferbeziehungen mit Russland nicht zu erwarten.« Aus technischer Sicht wäre eine alternative Versorgung über die Häfen Rostock und Danzig möglich.

Wohl auch deshalb unterstützt die Bundesregierung jetzt europäische Planungen für ein EU-weites Einfuhrverbot für russisches Öl. Aber insbesondere in Ostdeutschland würde das nicht einfach.

Am längsten dauert es laut Bericht, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu beenden. Die Abhängigkeit sei bis Mitte April auf etwa 35 Prozent gesunken. Dafür sei der Erdgasbezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht und der Import von Flüssigerdgas (LNG) »signifikant« gesteigert worden.

Russisches Gas: Nach Lieferstopps in EU-Länder – das kommt jetzt auf Deutschland zu

Gemeinsam mit Anstrengungen von Unternehmen und Privathaushalten zur Reduktion des Gaseinsatzes durch Energieeffizienz, Energieeinsparung und Elektrifizierung könne bis Ende 2022 der Anteil russischer Gaslieferungen am Verbrauch auf etwa 30 Prozent gesenkt werden, heißt es.

2022 und 2023 sollen laut Bericht mehrere schwimmende Terminals für Flüssigerdgas (LNG) an der deutschen Küste in Betrieb genommen werden. Weitere LNG-Terminals befinden sich in Planung.