Habeck befürwortet Kompromiss

Die derzeitige tschechische EU-Ratspräsidentschaft rechtfertigte am Dienstag am Rande des Energieministertreffens die vielen Ausnahmeregelungen. »Unterschiedliche Staaten sind in unterschiedlichen Positionen«, erklärte der zuständige Minister Jozef Síkela. So fehlten beispielsweise in einigen Ländern Verbindungsleitungen und einige Länder müssten noch viel dafür tun, die Gasspeicher für den Winter ausreichend zu füllen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in Brüssel zwar »Sorge« über die vielen Ausnahmen geäußert. Dennoch sei der Kompromiss ein »vernünftiger guter weiterer Schritt«, sagte er.